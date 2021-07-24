Азербайджан ввел ковид-паспорта для иностранцев

Иностранцы и лица без гражданства теперь обязаны предъявлять паспорт, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса, при въезде в Азербайджан, передает РИА «Новости».

Соответствующие изменения правительство страны внесло во «Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

До 1 сентября в Азербайджане действует карантинный режим по COVID.

Ранее сообщалось, что Япония согласовала взаимное признание паспортов вакцинации с пятью странами.

В Евросоюзе с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.

В начале июля также стало известно, что при въезде в Австрию из России можно избежать карантина в случае, если прибывающий привит от COVID-19 одной из одобренных в стране вакцин. Однако «Спутник V» в этот список не вошел.