Названы противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной»

Минздрав России уточнил, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона».

«Тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом ЭпиВакКорона», — говорится в новых методических рекомендациях ведомства о вакцинации взрослого населения от коронавируса.

До того стало известно, кто может получить постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Ранее врач рассказал, как часто болеют коронавирусом после вакцинации.