Названы противопоказания к вакцинации «ЭпиВакКороной»

Минздрав России уточнил, в каких случаях нельзя делать прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона».
«Тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом ЭпиВакКорона», — говорится в новых методических рекомендациях ведомства о вакцинации взрослого населения от коронавируса.
До того стало известно, кто может получить постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.
Ранее врач рассказал, как часто болеют коронавирусом после вакцинации.