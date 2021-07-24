В Ставрополе неизвестный застрелил замначальника уголовного розыска отдела полиции

В Ставрополе неизвестный застрелил заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в настоящее время ведется розыск двоих подозреваемых. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением, однако, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в больнице.

Согласно информации Telegram-канала Baza, погиб Руслан Абовян.

«По предварительным данным, убийца ждал свою жертву возле его дома и напал, когда тот подъехал на машине», — сообщает платформа.

На кадрах, появившихся в сети, видно, как киллер в маске и перчатках вышел из кустов к машине полицейского и выпустил в него всю обойму. После злоумышленник скрылся на легковом автомобиле.

Как сообщает РЕН ТВ, преступник пока не задержан, им оказался 44-летний Заурбек Кениев. Отмечается, что машина, на которой уехал подозреваемый, нашли недалеко от села Курсавка.