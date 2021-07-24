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В МЧС рассказали, какая погода ждет Сочи после подтоплений

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Сильные ливни в Сочи прекратились, ухудшения погоды не прогнозируется, сообщили в региональном главке МЧС.

«Осадки прекратились, на автомобильной дороге организовано реверсивное движение, по заявкам населения оказывается адресная помощь по откачке воды... Дальнейшее ухудшение обстановки не прогнозируется. МЧС России рекомендует проявлять бдительность, следить за погодой, соблюдать меры пожарной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня. Позже стало известно, еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду «Адлер-Сочи».

В МЧС уточнили, что эвакуации населения из-за подтопления от сильных ливней не требуется.

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