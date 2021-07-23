Госдума: рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рекомендации о вакцинации не должны распространяться на удаленку, сообщает ТАСС.

«Что касается сотрудников различных отраслей, которые работают дистанционно, я считаю, что на них не должна распространяться данная норма, поскольку они не представляют опасность», — заявил Нилов.

Ранее Министерство труда и социальной защиты совместно с Роспотребнадзором выпустили рекомендации насчет обязательной вакцинации сотрудников.

Согласно этим рекомендациям, не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19.

Одновременно, в Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации, однако при этом работодатель должен отстранить сотрудника при отказе от вакцинации без медотвода.