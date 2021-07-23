Известного хирурга обманули в Москве на два миллиона рублей

Легендарного советского хирурга Виктора Соломоновича Крылова, который впервые в мире провел операцию по трансплантации почки, обманули в Москве мошенники на сумму свыше 2 млн рублей, сообщает сайт kp.ru.

Крылову с неизвестного номера позвонили мошенники, убедившие заслуженного врача перевести все свои сбережения на указанный мошенниками номер.

«Виктор Соломонович поверил мошеннику и перевел на продиктованный счет все свои накопления разными транзакциями. В общей сложности доктор наук перевел 2 013 000 рублей. Закончив разговор, профессор понял, что его обманули и сразу обратился в полицию», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ужесточить наказание для телефонных мошенников.

До этого эксперт рассказал о том, как стать неинтересными для мошенников.