РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных в Забайкалье поездов

РЖД разработали схему маршрутов для пассажиров поездов, отмененных из-за паводка в Забайкалье, некоторые из них будут добираться до места назначения самолетами. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что 24 июля по Транссибу к месту обрушения моста продолжат следовать поезда. Чтобы доставить их пассажиров до мест назначения, РЖД организует специальную схему передвижения. Людей, едущих со стороны Дальнего Востока, самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиров доставят поездом.

Поезда, двигающиеся по маршруту Москва — Владивосток и Омск — Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска и далее поездами до мест назначения.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье несколько дней идут сильные ливни с грозами, из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить бесперебойное обеспечение прилегающих районов к Транссибирской железнодорожной магистрали.