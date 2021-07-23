Россиян предупредили о последствиях острой фазы COVID-19

Почти у всех пациентов с коронавирусом после острой фазы заболевания врачи фиксируют схожие симптомы, рассказали в Екатеринбургском центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно данным как российских, так и зарубежных специалистов, <...> у 100% пациентов наблюдается общая утомляемость, мышечная слабость, одышка, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда», — говорится в сообщении.

Также в центре отметили, что возможно появление болей за грудиной, учащенного сердцебиения, тревоги, депрессии, нарушения сна, когнитивных нарушений, болей в суставах и выпадения волос. Все эти симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, поэтому людям, переболевшим коронавирусной инфекцией требуется помощь в восстановлении.

По информации учреждения, реабилитация начинается в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния заболевшего и продолжается в три этапа до его полного выздоровления.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что снижение концентрации внимания и ухудшение памяти могут проявиться как осложнения у пациентов, перенесших COVID-19.