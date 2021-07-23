Россияне рассказали о причинах ссор с супругами во время ремонта

Больше половины россиян ссорились со своими супругами во время ремонта, причиной конфликта чаще всего становились разный взгляд на дизайн и затянутые сроки ремонта, следует из опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как сообщили аналитики, ремонт стал причиной конфликта с супругами у более половины россиян (51%). В свою очередь, 49% респондентов отметили, что им удавалось избежать ссоры со своими супругами в процессе ремонта.

«42% опрошенных рассказали, что причиной конфликта с супругом стал разный взгляд на дизайн квартиры. 21% респондентов отметили, что их отношения испортились из-за затянутых сроков ремонта. 11% участников опроса рассказали, что их второй половине не нравилось все, что они делали. Еще 9% поссорились из-за неудобных условий для жизни, и столько же (9%) из-за расхождения взглядов на выбор строительной бригады. Всего 6% отметили, что брали на себя намного больше обязанностей, чем их партнер», — говорится в результатах опроса

В рамках исследования также был задан вопрос о том, каким образом завершился конфликт, связанный с ремонтом. Так, 49% опрошенных объяснили, то им удалось найти компромисс, 35% рассказали, что конфликт разрешился сам собой с окончанием ремонта, а 10% отметили, что преодолеть разногласия помогло разделение обязанностей. При этом 5% респондентов сообщили, что ссора в итоге не исчерпала себя и привела к разводу.

Опрос проводился в июле 2021 года во всех округах России. В исследовании приняли участие 1420 респондентов старше 18 лет.

Ранее стало известно, что с начала пандемии коронавируса стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32%.