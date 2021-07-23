Власти Испании планируют прививать население в 2022 году третьей дозой вакцин от COVID

Власти Испании планируют в 2022 и 2023 годах вводить населению третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения королевства Каролина Дариас в эфире радиостанции Onda Cero.

По ее словам, Испания уже подписала контракты на 2022 и 2023 годы на приобретение вакцин Pfizer (на €1,8 млрд) и Moderna (на более €480 млн). Она отметила, что пока не принято решения относительно того, когда начнется вакцинация третьей дозой — «бустером».

«Мы должны продолжать вакцинировать всех, пока не достигнем, если это возможно, почти 100% (иммунизации — прим.). И мы должны продолжать прививать остальные страны мира, потому что никто не может быть в безопасности, пока все не будут (привиты – прим.)», — сказала Дариас.

Она добавила, что председатель правительства Испании Педро Санчес обещал подарить 22,5 млн доз вакцин, начиная с 7,5 млн Латинской Америке.

Согласно данным испанского Минздрава, в стране хотя бы одна прививка была сделана 64% жителям, полностью вакцинированы 53% (население страны – 47 миллионов).

Ранее, 26 июня, в Испании отменили обязательное ношение масок на улице.