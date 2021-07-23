Блогер, посадивший за руль ребенка, с начала года более 100 раз нарушил ПДД

Экс-участник телепроекта «Дом-2», блогер Антон Гусев с начала 2021 года 104 раза нарушил ПДД на своем автомобиле Mercedes-Benz CLA 200 на общую сумму более 84 тысяч рублей, выяснила «Газета.Ru».

Большая часть нарушений – превышение допустимой скорости, в том числе более чем на 60 км/ч. Кроме того, блогера неоднократно штрафовали за проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований разметки и знаков, повороты не из своего ряда, а также за непредоставление преимущества автомобилю со спецсигналами.

Ранее полиция заинтересовалась распространенным в социальных сетях видео, где маленький мальчик едет за рулем Mercedes. Блогер Антон Гусев, бывший участник шоу «Дом-2» разместил в своем аккаунте в Instagram видеоролик, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок (вероятно, сын). При этом машиной частично управляет мальчик.