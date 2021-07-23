Сафронов написал статью о конвейере по делам о шпионаже и госизмене

Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкорреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, находящийся под стражей более полугода, написал статью о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже. Материал опубликован в газете «Ведомости».

По словам журналиста, дела по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж) возбуждаются «в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж». При этом Лефортовский суд Москвы удовлетворяет 100% из ходатайств о заключении подозреваемого под стражу, отметил он.

По словам Сафронова, подозреваемый «фактически лишен возможности как-то защищаться». Он добавил, что адвокаты по назначению, которых обязан вызвать следователь, на самом деле занимаются не юридической поддержкой, а «с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения».

«Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления. Не обязательно того деяния, что инкриминируют ему: скажем, он готов что-то рассказать о преступлениях других людей — коллег, знакомых, возможно, друзей», — пишет журналист.

Затем «следователь закрепляет эту мысль о шатком положении обвиняемого» и «забывает о нем на некоторое время» — неделю, месяц или больше, чтобы тот мог обо всем подумать. Сафронов подчеркнул, что изоляция от внешнего мира, в которой оказывается обвиняемый, ломает его, и человек начинает верить во что угодно, «оказавшись один на один с собой и своими мыслями».

При этом следователю гораздо важнее построить «уголовную прогрессию», чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других, чтобы возбуждать очередные дела.

Ранее Иван Сафронов отказался идти на сделку со следствием.

Сафронова задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.

ФСБ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешской спецслужбы.