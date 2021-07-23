news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не стабилизирована 10:50
Журналист Бодров о молодом Дзюбе: был неуклюжим, разбил персональный приз и рыдал 10:39
Лавров заявил, что Запад формирует «пояс нестабильности» вокруг России 10:38
Валуев о Крыме в составе Украины на сайте Игр-2020: без реакции это... 10:32
Звезда «13 причин почему» стала трансгендерной женщиной и развелась 10:32
Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт Прилепина 10:30
Журова о карте Украины с Крымом на сайте ОИ: это за гранью абсурда 10:22
Мурашко: риск заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров выше 10:19
Мурашко заверил, что детей не обяжут вакцинироваться перед началом учебного года 10:13
Мурашко заявил, что все российские вакцины от COVID-19 подходят для повторной... 10:06

Сафронов написал статью о конвейере по делам о шпионаже и госизмене

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкорреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, находящийся под стражей более полугода, написал статью о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже. Материал опубликован в газете «Ведомости».

По словам журналиста, дела по ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж) возбуждаются «в отношении конкретного лица, а не по факту утечки какой-либо информации за рубеж». При этом Лефортовский суд Москвы удовлетворяет 100% из ходатайств о заключении подозреваемого под стражу, отметил он.

По словам Сафронова, подозреваемый «фактически лишен возможности как-то защищаться». Он добавил, что адвокаты по назначению, которых обязан вызвать следователь, на самом деле занимаются не юридической поддержкой, а «с первых слов описывают незавидное положение задержанного и предлагают ему подумать о заключении досудебного соглашения».

«Иными словами, не только признать вину в инкриминируемых деяниях в полном объеме, но и помочь следствию изобличить соучастников преступления. Не обязательно того деяния, что инкриминируют ему: скажем, он готов что-то рассказать о преступлениях других людей — коллег, знакомых, возможно, друзей», — пишет журналист.

Затем «следователь закрепляет эту мысль о шатком положении обвиняемого» и «забывает о нем на некоторое время» — неделю, месяц или больше, чтобы тот мог обо всем подумать. Сафронов подчеркнул, что изоляция от внешнего мира, в которой оказывается обвиняемый, ломает его, и человек начинает верить во что угодно, «оказавшись один на один с собой и своими мыслями».

При этом следователю гораздо важнее построить «уголовную прогрессию», чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других, чтобы возбуждать очередные дела.

Ранее Иван Сафронов отказался идти на сделку со следствием.

Сафронова задержали в июле прошлого года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.

ФСБ подозревает журналиста в работе на одну из спецслужб стран НАТО. По версии следствия, Сафронов передал данные о военном сотрудничестве России со странами Ближнего Востока представителю чешской спецслужбы.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Какие компенсации Украина хочет получить от Запада из-за «Северного потока — 2»
В Госдуме заявили о непомерных аппетитах Киева по «Северному потоку — 2»
ФНС призывает автомобилистов утилизировать олдтаймеры
Налоговики склоняют владельцев к утилизации возрастных машин
Как пандемия повлияла на отношение женщин к макияжу
Мультипродукты стали новым трендом в бьюти-индустрии
Журова о карте Украины с Крымом на сайте ОИ: это за гранью абсурда
Мурашко: риск заразиться коронавирусом при использовании кондиционеров выше
Роспотребнадзор: заболеваемость коронавирусом в Крыму пока не стабилизирована
Юрий Дудь пришел в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков
Новости и материалы
Журналист Бодров о молодом Дзюбе: был неуклюжим, разбил персональный приз и рыдал
Лавров заявил, что Запад формирует «пояс нестабильности» вокруг России
Валуев о Крыме в составе Украины на сайте Игр-2020: без реакции это оставлять нельзя
Звезда «13 причин почему» стала трансгендерной женщиной и развелась
Роскомнадзор требует разблокировать Instagram-аккаунт Прилепина
Мурашко заверил, что детей не обяжут вакцинироваться перед началом учебного года
Мурашко заявил, что все российские вакцины от COVID-19 подходят для повторной вакцинации
В Узбекистане стартовала избирательная кампания по выборам президента
Мурашко заявил, что итоговые данные об исследовании «Спутника V» опубликуют осенью
На Играх-2020 организатор использовал слово «Россия», несмотря на запрет
Жители села в Югре прогнали санитарный вертолет, прилетевший забирать пациента с COVID
Потерявшая сознание лучница рассказала о своем состоянии
Лоси стали появляться у водоемов в Москве из-за жары
Россияне рассказали, в каких городах хотели бы жить на пенсии
Минфин с начала года купил валюту на триллион рублей
В МОК объяснили, почему Крым был в составе России на сайте Олимпийских игр
В Николаевской области Украины танк по ошибке обстрелял село
Трефилов о сборной России: жалко Черчесова, а Дзюба дурака свалял
Все новости
Заметки
Мир, каким мы его узнали
О том, как пандемия изменила нашу жизнь навсегда
Нераскрывшееся кольцо и украденный флаг: главные курьезы Олимпийских игр
Топ самых нелепых ситуаций в истории Олимпиады
«30 лет для новой машины — это очень много»: Ка-62 нашел первого покупателя
Летные испытания вертолета Ка-62 завершатся в сентябре
Фары проверят по осени. Камеры научились определять, включены ли ходовые огни
В 12 регионах камеры начнут штрафовать за выключенные фары
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
Демпфер не сработал: смогут ли власти сдержать рост цен на бензин
Минэнерго готово жестко регулировать оптовые цены на бензин
Сэкономили на перелетах, потратились на чемоданы
Сколько россияне тратят на отдых
«Время»: фантастический триллер Шьямалана, от которого вы состаритесь почти на два часа
Рецензия на фильм «Время» М. Найта Шьямалана
«Возможна коррекция, но не крах»: ИИ не нашел пузыря на рынке недвижимости в России
Искусственный интеллект нашел в Москве районы с «перегретыми» ценами на жилье
Убытки на 4 млрд: как засуха губит Урал
Режим ЧС ввели на 39 территориях Свердловской области
«Произошла ошибка»: в нижнем белье нашли опасное вещество
Роскачество выявило в нижнем белье Incanto десятикратное превышение нормы токсичного вещества
Лучшие фото, снятые на iPhone в 2021 году
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях