Россияне рассказали, в каких городах хотели бы жить на пенсии. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Большинство опрошенных выбрали Москву (16%), Петербург (15%) и Сочи (12%). Также в топ-5 вошли Краснодар (6%) и Калининград (3%).

По мнению 46% респондентов, преимущества Москвы — развитая инфраструктура, еще 41% отметили высокий уровень социальных услуг. В Петербурге россиян также привлекают развитая инфраструктура (38%) и доступные рекреационные ресурсы — 24%. Сочи опрошенным нравится за доступные рекреационные ресурсы (64%), за хорошую экологию (28%) и за развитую инфраструктуру (23%).

Почти половина опрошенных (46%) заявила, что планирует переезжать в другой город на собственные накопления, еще 34% планируют тратить пенсию от государства. 18% готовы будут продать жилье в родном городе, 15% хотят обеспечить себя с помощью собственного бизнеса, а 11% рассчитывают на помощь детей или планируют сдавать в аренду свое жилье в родном городе.

Опрос проводился среди более 5 тыс. пользователей «Работа.ру» из всех регионов России.

Ранее финансовый консультант рассказал, как стать миллионером к пенсии.