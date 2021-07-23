На Транссибе из-за ливней рухнул мост

В Сретенском районе Забайкальского края после проливных дожей обрушился мост на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в местном МЧС.

В сообщении ведомства отмечается, что никто не погиб и не пострадал, а движение поездов уже восстановлено в обоих направлениях.

По данным iz.ru, ликвидацией аварии занимается оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона вместе с бригадами вагоновосстановителей ОАО РЖД на аварийно-восстановительные поездах.

Несколькими часами ранее в Нерчинском районе Забайкалья из-за обильных осадков прорвало дамбу.

До того в регионе на перегоне Нанагры-Урюм сошли с рельсов два грузовых состава, перевозивших в общей сложности 34 вагона.