На Аляске спасли человека, неделю отстреливавшегося от медведя

В американском штате Аляска спасли человека, который неделю просидел на крыше, спасаясь от медведя. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчину обнаружил в безлюдном районе полуострова вертолет береговой охраны. Он махал руками, стоя на крыше хижины, рядом с табличкой, на которой было нацарапано SOS.

У спасенного были синяки на теле и травма ноги. Пострадавший рассказал, что целую неделю отстреливался от преследовавшего его медведя. Когда подоспела помощь, у него осталось всего два патрона.

Вертолет оказался поблизости случайно: изменил курс примерно на милю, чтобы не попасть в облака. Когда береговая охрана пролетала над хижиной, один из пилотов заметил машущего руками человека.

Мужчину доставили в Ном, где его ждали врачи скорой помощь.

Ранее львица напала на подростка в Краснодарском крае.