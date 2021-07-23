Больные раком в Венесуэле могут погибнуть из-за строгих санкций США, направленных против государства и одной из нефтяных компаний Венесуэлы. Об этом сообщает Human Rights Watch.

«Эксперты ООН заявили, что третьи страны, группы стран, банки и частные компании проявляют чрезмерную осторожность в отношениях с Венесуэлой, поскольку опасаются непреднамеренного нарушения санкций США. Как следствие, деньги не могут быть переведены из Венесуэлы, и некоторые пациенты оказались в бедственном положении в странах, в которые они отправились на лечение», — говорится в публикации.

Лечение осуществляется благодаря Фонду Симона Боливара, благотворительным подразделением американской Citgo Petroleum Corporation. Сотни венесуэльцев с их помощью выехали за границу на лечение.

Они были связаны с национальной программой перевозки с правительством Венесуэлы, но их лечение было прекращено, когда США отказали правительству Венесуэлы в контроле над CPC.

Эксперты HRW сообщают, что о ситуации доложили до правительства США и других стран.

Ранее глава министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что новые санкции, введенные американскими властями США в отношении Российской Федерации, показывают слабость и высокомерие США.