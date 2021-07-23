Первая с начала пандемии смена караула прошла в Винздорском замке

В Виндзорском замке, одной из резиденций британской королевской семьи, состоялась первая после начала пандемии COVID-19 церемония смены караула. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что служащие 1-го батальона гренадерской гвардии, участвовавшего в мероприятии, были одеты в свои знаменитые красные мундиры и шапки из медвежьего меха.

За первой за долгое время церемонией смены караула наблюдали сотни туристов.

Среди задач гвардейской дивизии - государственные церемониальные обязанности, например, вынос знамени и открытие парламента.

В публикации отмечается, что в связи с указом правительства Великобритании с марта 2020 года гвардейцы приостановили всю свою церемониальную деятельность, чтобы избежать массовых скоплений публики.

Во время пандемии они обслуживали пункты тестирования на коронавирус и центры вакцинации по всей стране.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ночные клубы страны и другие места с большим скоплением людей начнут требовать от посетителей доказательств о полной вакцинации с конца сентября.