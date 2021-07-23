СПЧ заступился за трудовых мигрантов

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что возглавляемый им орган будет защищать права трудовых мигрантов, и призвал устраивать их на работу официально. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«По оценкам экспертов, 2,5 млн мигрантов не имеют контрактных отношений с работодателями, они бесправные. Это очень сильно сбивает функционирование рынка труда», — рассказал Фадеев

По его словам эти люди получают мизерную зарплату и фактически не имеют прав, что «бьет и по российским гражданам».

«Мы будем защищать права мигрантов и делаем это»,— заявил глава СПЧ.

Он добавил, что неустроенные мигранты, зачастую работающие не в цивилизованных условиях, создают криминогенную обстановку. Решить эту проблему, по мнению Фадеева, может предложенный МВД законопроект об условиях въезда и пребывания иностранцев в России.

Ранее в Подмосковье мигранты устроили массовую драку со стрельбой.