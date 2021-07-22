СК просит арестовать подростков, опоивших и изнасиловавших 13-летнюю девочку

Следственный комитет по Москве просит арестовать троих подростков, которые полгода запугивали изнасилованную ими 13-летнюю девочку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Юлию Иванову.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступлений <...> «изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и «иные насильственные действия сексуального характера» <...> Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Юлия Иванова.

По данным следствия, изнасилование произошло в декабре 2020 года, когда 16-17-летние подростки подмешали своей 13-летней знакомой психотропные вещества в напиток, после чего надругались над ней, снимая это на телефон. После чего подростки в течение полугода преследовали свою жертву, угрожая ей расправой, если она обратится в полицию.

По словам Ивановой, на очных ставках ранее задержанные подростки признали свою вину.

Ранее на Сахалине убийца и насильник 8-летней девочки получил пожизненный срок.