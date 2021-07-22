В Чечне от COVID-19 вакцинировали 91,3% взрослого населения

Количество вакцинированных первым компонентом в Чечне составляет 91,3% взрослого населения, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на зампреда правительства Чечни, руководителя оперштаба по противодействию распространению коронавируса Вахита Усмаева.

«Для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения. В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — уточнил Усмаев.

Также руководитель оперштаба отметил, что в республике не зафиксирован ни один случай летального исхода среди вакцинированного населения. При этом от коронавируса с начала июля в Чечне умерли более 100 человек. Усмаев подчеркнул, что для снижения смертности от инфекции, необходимо выработать коллективный иммунитет — этого можно добиться только с помощью вакцинации.

В оперштабе Чечни, по данным на 22 июля, c начала пандемии COVID-19 зафиксировано 270 умерших, из них в июле умерли 102 человека. Количество инфицированных на сегодняшний день – 1809 человек.

Ранее в Минздраве заявили, что около 2,5% вакцинированных россиян заражаются коронавирусом.