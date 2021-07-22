Сбивший пешеходов в Анапе водитель утверждает, что потерял сознание

Водитель кроссовера, сбивший шесть человек в поселке Сукко под Анапой, утверждает, что потерял сознание за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеозапись его допроса.

До того, как сесть за руль, по его словам, он чувствовал себя нормально.

«Поехал с места проживания на работу — в санаторий «Дорожник», въезжая в поселок Сукко, возможно, появился какой-то шум в голове. Я не придал этому значение. Двигаясь по улице Центральной, вдруг внезапно потерял сознание и тут же пришел в себя, я думаю, что потерял сознание — у меня не было состояния сонливости», — рассказал водитель.

В то же время Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко сообщил, что виновник аварии, по предварительным оценкам, находился в трезвом состоянии. Правоохранительные органы направят его на медосвидетельствование.

Прокурор уточнил, что все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. После предварительного следствия в случае наличия состава преступления будет возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали не менее шести человек, включая детей 3, 8 и 9 лет.