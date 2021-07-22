Венеция не вошла в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой

Венеция смогла избежать внесения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, благодаря решению запретить проход больших судов через исторический центр города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Италии.

Комментируя решение, принятое на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн, министр культуры Италии Дарио Франческини отметил, что внимание мировой общественности теперь привлечено к Венеции, где «должны гарантироваться меры по защите лагуне и ее устойчивое развитие».

Ранее правительство Италии приняло решение запретить с 1 августа круизным лайнерам и контейнеровозам проходить водные каналы Венеции в частности, и всей акваторией в целом. Под запрет попали каналы, ведущие к площади Сан-Марко и канал Джудекка, которые являются ключевыми водными транспортными артериями Венеции. Запрет был введен из-за того, что вскоре агентство ООН по культуре ЮНЕСКО добавит Венецию в список «всемирного наследия, находящегося в опасности».

Ввести эти меры правительство Италии вынудила необходимость сохранить местные виды и природу от разрушения. Вместо центра Венеции, лайнерам и контейнеровозам предлагается останавливаться в еще не построенном терминале за пределами исторического центра.