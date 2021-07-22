Число россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте, сократилось втрое

Число россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, за семь лет сократилось втрое. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Если в 2014 году эта доля достигала 19%, то сегодня показатель составляет 6%. Чаще всего деньги в валюте хранят жители Москвы и Санкт-Петербурга (9%), реже всего в сельских областях (4%).

Генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева объяснила это сокращением сбережений за время пандемии.

«Процесс в данном случае циклический — постепенное восстановление благосостояния поспособствует тому, что россияне вновь задумаются о диверсификации валютной корзины», — сказала она.

Ранее аналитики на основании стоимости бургера в ресторанах McDonald's в разных странах оценили реальный курс местных валют, в том числе рубля. Эксперты назвали российскую валюту одной из самых недооцененных валют мира.