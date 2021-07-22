Коллекторам хотят разрешить взыскивать долги за ЖКХ с физлиц

Минстрой направил на согласование законопроект, предусматривающий возможность коллекторов возвращать просроченную задолженность физических лиц за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте одного из инициаторов этих поправок, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Отмечается, что заниматься взысканием подобных долгов смогут коллекторы, которые входят в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

В организации отметили, что в прошлом году задолженность граждан, имеющих прямые договоры с водоканалами, составила 3,1 млрд рублей. Кроме того, за этот период управляющие компании недоплатили организациям водоснабжения и водоотведения 43,6 млрд рублей, и общая годовая задолженность граждан за жилищно-коммунальные услуги достигла 625 млрд рублей.

«Водоканалы пожаловались кабмину, что проблему с взысканием долгов с физических лиц осложняет требование о предоставлении идентификаторов граждан–должников при обращении в суд. К числу таких идентификаторов относятся: ИНН, СНИЛС, паспортные данные и другие сведения, которыми ресурсоснабжающие компании не обладают, а механизм получения такой информации на данный момент отсутствует, что существенно усложняет процедуру взыскания задолженности с физических лиц», — сообщили в РАВВ.

По данным Центра финансовых расчетов, размер задолженности россиян за электричество в первом квартале 2021 года вырос на 11%, до 73,9 млрд рублей, что на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в России повысятся для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий. Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не будут превышать обозначенного предельного уровня, уточнили в ФАС.