Берег Азовского моря заполонили огромные медузы

В прибрежной зоне Азовского моря началось нашествие медуз, сообщает РИА «Новости».
По словам старшего научного сотрудника Южного научного центра РАН, кандидата биологических наук Владимира Саяпина, большая часть этих медуз — это корнероты, которые обитают в Черном море и заходят в Азовское.
«Как только для них складывается благоприятная температура воды, соленость и достаточная кормовая база, они дают вспышку численности», — рассказал он.
Специалист уточнил, что в настоящее время из-за жаркой погоды вода уже достаточно прогрелась, а соленость повысилась до оптимальных для медуз значений из-за малого стока воды в Азовское море из Дона и Кубани.
Ученый считает, что рост численности медуз может продолжиться как в течение месяца, так и сохраниться до конца сентября в зависимости от погодных условий и других факторов.
Он также предупредил отдыхающих, что крупные медузы могут обжечь человека, а у аллергиков и детей вызвать серьезные реакции.
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