Украинцев уличили в незаконном сборе денег с туристов в Крыму

Жители Крыма рассказали об украинцах, незаконно собирающих деньги за отдых на пляже.

В группе «Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте» очевидец поделился историей, как отдыхал с компанией на пляже на Беляусе и ним подошел человек в оранжевой жилетке с попкой в руках, попросив заплатить 150 рублей с каждого. Когда крымчане отказались платить за нахождение на пляже, неизвестный начал запугивать правоохранителями, экологами и «местными хулиганами».

Выяснилось, что мужчина вместе с напарником с западной Украины приехали на «заработки» в Крым.

«Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью. Крымчане, как правило, не платят, а приезжие особенно не спорят и платят. В сутки до 10-15 тысяч [рублей] можно собрать. Конечно, местные власти и полиция в курсе, но почему-то не трогают «Детей лейтенанта Шмидта», — рассказал крымчанин.

По его словам, все три дня, которые компания провела на пляже, каждый день человек собирал деньги с граждан.