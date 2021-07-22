Суд изъял имущество Арашуковых на 1,5 млрд рублей

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи государству. Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 млрд рублей», — сказали в суде.

Защита Арашукова намерена обжаловать решение суда. Адвокат Владимир Постанюк заявил, что Генпрокуратура взыскала имущество на 1,3 млрд рублей, которое, по мнению гособвинения, было приобретено в нарушение антикоррупционного законодательства.

«В ходе длительного процесса Генпрокуратура отказалась от требований в отношении двух квартир: в Черкесске и Ставрополе и части предметов роскоши. В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объеме. Данное решение суда мы относим к необоснованным и незаконным», — сообщил адвокат.

Он добавил, что доводы защиты об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятии антикоррупционного законодательства не были услышаны судом.

Ранее стало известно, что более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего экс-сенатора Рауфа Арашукова, арестованы в рамках следствия.

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.