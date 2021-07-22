В России выявлен бразильский штамм коронавируса «гамма»

Бразильский штамм коронавирусной инфекции «гамма» выявлен на территории России, он, как и индийский штамм «дельта», является более заразным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «дельта», выявлены единичные случаи варианта «гамма», — сказали в центре.

Отмечается, что «гамма» и «дельта» были отнесены к категории «вызывающих озабоченность», поскольку они более трансмиссивны, вирулентны, могут снижать эффективность антител.

Как рассказал молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов, «дельта»-штамм распространяется среди групп риска очень активно. От него не умирают привитые люди или те, которые переболели коронавирусом. А вот люди в возрасте, люди с отягчающими заболеваниями, которые не имеют иммунитета, умирают от этого вида коронавируса чаще.

В начале лета ученые сообщили об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2 — «дельта», в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Ранее сообщалось, что ВОЗ и ООН бьют тревогу из-за новых штаммов COVID-19.