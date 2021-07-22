Против замминистра экологии Хакасии возбудили уголовное дело

В отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Хакасии Сергея Глушкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения, в крупном размере». Речь идет о растрате имущества в процессе ликвидации автономного учреждения.

Глушков освобожден от занимаемой должности, служебный контракт с ним расторгнут.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что против заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.