Вирусолог рассказал о средстве, помогающем в лечении коронавируса

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, какие препараты могут помочь при лечении коронавируса.

«Где-то полгода назад в научной среде достаточно широко обсуждалось, что водная вытяжка из растений, например вытяжка из чаги, обладает противовирусным эффектом. Мы в лабораторных условиях перебрали несколько десятков растений и увидели очень хорошие эффекты. Если заходить далеко вперед, то можно на основе водных вытяжек начать создавать лекарства», — заявил он в беседе с Ura.ru.

При этом специалист уточнил, что на такие разработки потребуется много времени. Сначала необходимо будет выяснить, какие из природных компонентов растений дают хорошую эффективность, создавать препараты, проводить исследования.

«А если начать применять сейчас, например, как средство для полоскания горла и так далее, то нужно просто доказать эффективность тех препаратов, которые уже хорошо себя показали. В эту в сторону мы сейчас и смотрим», — добавил Чепурнов.

В свою очередь эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина напомнила, что лекарственные средства на основе чаги хорошо известны с прошлого века. По ее словам, в фармацевтической отрасли чага активно используется используется и в настоящее время.

Ранее сообщалось, что для лечения COVID-19 применили антивозрастное средство.