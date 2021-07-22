Россиян предупредили о новой схеме обмана с промокодами

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян: они создают страницы, похожие на сайты с промокодами. На это обратил внимание Telegram-канал In4security.

На сайтах представлено множество бонусных программ различных компаний, однако только одна из ссылок рабочая — это промокод, предлагающий 50% кэшбек при переводе с карты на карту на сумму от 3000 рублей.

Пользователь попадает на сайт, имитирующий платежную систему, где ему предлагают ввести данные двух банковских карт и сумму перевода не более 50 тысяч рублей. Далее открывается страница подтверждения трансакции и предлагается ввести код из СМС, после чего появляется сообщение об ошибке трансакции.

Отмечается, что на момент публикации материала действовали два таких мошеннических сайта — это zapromokod.ru и promokodon.ru. Всего в июле количество доменов, использующих слово promokod, составило порядка 120 штук.

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач рассказал «Коммерсанту», что в помощью такого обмана человек лишается денег, а реквизиты его карты попадают злоумышленникам, и могут быть проданы на черном рынке или использоваться для покупок в интернете.

Ранее банки предупредили россиян о схеме мошенничества с «бонусами за вакцинацию».