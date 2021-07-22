В Китае выявлен новый район распространения заражения COVID-19 внутри страны

Госкомитет здравоохранения Китая заявил об обнаружении новых случаев заражения коронавирусом в восточной провинции Цзянсу.

Отмечается, что 11 новых случаев пришлись на провинцию Цзянсу, еще один — на южную провинцию Юньнань.

Ранее ученые из Китая сочли маловероятным искусственное происхождение вируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 20 ученых, работающих в университетах и больницах КНР. По итогам работы они выяснили, что коронавирус, из-за которого возникла пандемия, смог быстро адаптироваться к человеческой популяции. При этом эволюция приспособительных возможностей является постепенным и многоступенчатым процессом, связанным с естественным отбором, говорится в докладе.

Вирус, который хорошо адаптируется к окружающей среде, должен быть продуктом естественного отбора, результатом «большого количества случайных мутаций за долгое время», пришли к выводу исследователи.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена с равным доверием относится к двум теориям происхождения коронавируса — природному и утечке из вирусологической лаборатории в Китае.