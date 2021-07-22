В Перу арестованы работники госбольницы за «торговлю» койками для больных COVID-19

Перуанская полиция сообщила, что ликвидировалf предполагаемую преступную группировку, которая взимала $21 тыс. за койку с тяжелобольных пациентов с COVID-19 в государственной больнице, сообщает Reuters.

По словам прокурора Рейнальдо Абиа, власти арестовали как минимум девять человек, в том числе администраторов одной из государственных больниц Лимы.

Отмечается, что правоохранители направились в больницу после того, как в полицию поступила жалоба от брата человека, страдающего COVID-19 — у него якобы попросили попросили 82 тыс. перуанских солей ($20,7 тыс) lля получения койки интенсивной терапии.

Министр здравоохранения Оскар Угарте заявил журналистам, что такое мошенничество требует немедленных ответных мер.

Угарте стал уже пятым, кто возглавил минздрав с начала пандемии — он сменил Пилар Маццетти, которая была вынуждена подать в отставку на фоне скандала в связи с вакцинацией предыдущего президента Мартина Вискарры. Сообщалось, что ему делали прививку от коронавируса еще в октябре, хотя в Перу масштабная вакцинация началась лишь 9 февраля.

Ранее врач из США рассказала, как умирающие от COVID-19 пациенты умоляют ее привить их.