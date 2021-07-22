Правозащитник: в Эстонии дети становятся русофобами без возможности учиться на русском

Председатель правления НКО «Русская школа Эстонии», правозащитник Мстислав Русаков заявил, что русские дети в небольших городах Эстонии «становятся русофобами» из-за того, что лишаются возможности обучаться на родном языке. Об этом он сообщил на видеоконференции Форума соотечественников в Общественной палате, передает РИА «Новости».

«Если русский ребенок идет в эстонскую школу, то, скорее всего, он станет эстонцем, причем даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы - они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия», - сказал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что финансирование русскоязычных школ в стране прекратится с 2035 года. По словам премьера, школьное образование на эстонском языке позволяет детям и молодежи интегрироваться в местную культуру и систему ценностей, обеспечивает равные возможности участия в общественной и трудовой жизни, а также обучение на следующей образовательной ступени.