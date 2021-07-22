Власти ищут экстренные меры снижения цен на «борщевой набор»

Меры по снижению цен на картофель и овощи открытого грунта обсуждались на заседании оперативного штаба в Минсельхозе 21 июля, сообщает «Коммерсант».

Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявил, что для стабилизации ситуации регионам поручено увеличить число ярмарок, а местным органам управления аграрно-промышленного комплекса — разобраться с логистикой.

Он уточнил, что более половины «открытого грунта» реализуется через трейдеров и посредников, что не лучшим образом сказывается на итоговых розничных ценах.

Источник издания в одной из торговых сетей заявил, что в связи с курсом на снижение цен, на ритейлеров идет давление со стороны федеральных властей, так что они будут снижать цены — сразу за поставщиками.

Хатуов заявил, что Минсельхоз готов поддержать одну из региональных инициатив — увеличение компенсации части затрат на строительство овощехранилищ на территории регионов Дальнего Востока и Арктики до 40%. Сообщается, что уже отдано поручение о подготовке соответствующего обращения в Минвостокразвития.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что ждут итоговые расчеты по предложению о дополнительной поддержке регионов по этому вопросу — в содержании овощехранилищ и субсидировании закупки необходимой для продажи и реализации техники.

В ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным жительница Липецка пожаловалась на цену на морковь 110 руб. за килограмм. Вскоре в Минсельхозе назвали причины роста на плодоовощные товары и пояснили, когда «борщевой» набор может подешеветь.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свою продукцию на принадлежащей им земле.