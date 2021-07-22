В Германии рассказали, какая мечта Европы не сбудется из-за России

Ведущая немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовало статью главы венского представительства Фонда Фридриха Эберта, в которой рассказано о разрушенной Россией мечте Европы.

Автор Райнхард Крумм отмечает, что готовность Москвы идти на риск высока, «равно как и ее чувство справедливости». По его словам, сомнительно, что произойдет коллапс российской экономики — а это, в свою очередь, ставит под сомнение предположение о том, что санкции являются эффективным средством изменения курса России.

«Общеевропейская безопасность не может быть достигнута при продолжении прежней политики. Мечта, чтобы Россия сдалась из-за политических и экономических трудностей и снова посмотрела на Запад, не сбудется. Даже если в России растет недовольство коррупцией и государством, которое все больше отдаляется от общества», — говорится в статье.

По словам Крумма, внутреннее развитие России, как и развитие ее внешней политики, «изумило и Восток, и Запад».

Европе, как считает автор, следует четко сформулировать свои интересы в сфере безопасности и пойти на переговоры, при помощи последовательных встреч между главами государств найти точки соприкосновения.

Он уточнил, что подобные переговоры состоялись между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, а вот Европе еще предстоит решить эту задачу.

«Неустойчивое состояние европейской безопасности делает неизбежным вступление ЕС в переговоры с Россией с целью деэскалации угроз в Европе и инициирования процесса стабилизации», — написал Крумм.

Ранее в бундестаге заявили, что Европа «немыслима без России».