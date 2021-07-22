В Гидрометцентре рассказали, когда прекратятся лесные пожары в Якутии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии существенно улучшится благодаря осадкам. Об этом он сообщил ТАСС.

«В Якутии пройдут дожди. К концу недели, если говорить о метеорологических показателях пожарной опасности, ситуация существенно улучшится. Новых пожаров точно не возникнет, но борьба с существующими очень сложна», — сказал он.

При этом дожди не помогут прекратить распространение уже действующих пожаров, так как огнем охвачена слишком большая площадь лесов, подчеркнул Вильфанд. По его словам, это не имеет отношения к метеорологии, так как даже небольшого ветра достаточно, чтобы

пожары продолжались.

Особый противопожарный режим действует в 48 субъектах, а еще в 14 регионах он введен на части территорий (в 1 563 муниципальных образованиях). Наиболее сложная обстановка в Якутии, вблизи населенных пунктов Эльдикан, Балаганнах, Ударник, Светлый, Сюльдюкар и Чумпу-Кытыл. Авиация МЧС участвует в тушении пожаров на этих участках.