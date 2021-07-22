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В Черногории конфисковали рекордную партию марихуаны

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AP

Полиция Черногории обнаружила в районе города Цетине крупнейшую в стране плантацию марихуаны, сообщает издание politika.rs.

Отмечается, что на плантации было обнаружено около 3700 стеблей этого растения, все они были изъяты полицией.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали мужчину из Подгорицы в связи с подозрением в незаконном производстве, хранении и распространению наркотических средств.

Как уточняется, реализовав такой объем наркотического вещества, подозреваемый мог бы заработать несколько миллионов евро.

Кроме того, обыск в доме семьи подозреваемого обнаружил «большее количество» марихуаны, которая уже была готова к продаже, и оружие.

В Черногории производство или владение наркотическими веществами для поставки наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет. В случае организации сети тюремное заключение может достигать до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Италии изъяли 253 галлюциногенных кактуса.

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