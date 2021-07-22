В Черногории конфисковали рекордную партию марихуаны

Полиция Черногории обнаружила в районе города Цетине крупнейшую в стране плантацию марихуаны, сообщает издание politika.rs.
Отмечается, что на плантации было обнаружено около 3700 стеблей этого растения, все они были изъяты полицией.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали мужчину из Подгорицы в связи с подозрением в незаконном производстве, хранении и распространению наркотических средств.
Как уточняется, реализовав такой объем наркотического вещества, подозреваемый мог бы заработать несколько миллионов евро.
Кроме того, обыск в доме семьи подозреваемого обнаружил «большее количество» марихуаны, которая уже была готова к продаже, и оружие.
В Черногории производство или владение наркотическими веществами для поставки наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет. В случае организации сети тюремное заключение может достигать до 15 лет.
Ранее стало известно, что в Италии изъяли 253 галлюциногенных кактуса.