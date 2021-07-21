Суд арестовал главу ГИБДД по Ставрополью

Ессентукский городской суд избрал меру пресечения главе управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, задержанному по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Сафонов заключен под стражу на 2 месяца», — заявил судья.

В ходе заседания суда Сафонов сообщил, что в полном объеме сотрудничает со следствием.

Ранее депутат Государственной думы России Александр Хинштейн сообщил, что в Ставропольском крае задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышения полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей.

Хинштейн также опубликовал фотографии дома начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова. На снимках запечатлен «роскошный» интерьер особняка, покрытые позолотой мебель, сантехника и предметы декора.