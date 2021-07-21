В Минприроды оценили идею приватизировать леса

Минприроды России категорически против приватизации лесов, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Согласно статье 8 Лесного кодекса России, «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности», — сказали в министерстве.

В Минприроды также подчеркнули, что земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях.

«Поэтому никакой речи о приватизации государственного лесного фонда не может быть. Это экологическая система, которая охраняется государством», — заключили в ведомстве.

Ранее глава лесопромышленного предприятия на Дальнем Востоке RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать два-три процента от лесной территории России, чтобы на таких участках заниматься «интенсивным выращиванием леса».