Адвокат рассказал, что ждет Ильназа Галявиева после признания невменяемым

19-летнего Ильназа Галявиева, 11 мая расстрелявшего девять человек в школе №175 в Казани, отправят на лечение в психиатрическую больницу, рассказал «Газете.Ru» юрист по уголовным делам Максим Калинов. 21 июля стало известно, что Галявиева признали невменяемым.

«По практике, если был однозначный вывод о том, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям или страдает другой какой-либо болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в момент совершения преступления, то ему будут назначены принудительные меры медицинского характера», — сказал он.

После завершения расследования следствие направит в суд «Ходатайство о применении мер принудительного характера», после чего будет решено, в какое медучреждение направят Галявиева. Это будет психбольница закрытого типа, полагает адвокат.

«Однако спустя время по решению специальной медицинской комиссии он может быть переведен на амбулаторное лечение. По сути он может оказаться дома через 5 или 10 лет, потому что врачи примут решение о том, что он больше не представляет опасности для общества. Тюремного заключения в этом случае никак быть не может», — заключил Калинов.

Ильназ Галявиев арестован по уголовному делу об убийстве двух и более лиц — в случае признания вменяемым ему грозило бы пожизненное лишение свободы.

12 июня Галявиева перевезли в Москву для проведения судебно-психиатрической экспертизы в институте им. Сербского.

Вместе с тем после трагедии в Казани следствием возбуждены уголовные дела в отношении генерального директора ООО «Ваша Безопасность» 42-летнего Сергея Иванова и инженера по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» 38-летнего Марата Зиганшина. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.