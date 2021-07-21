В Кремле не считают, что информация о заболеваемости COVID-19 в России скрывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране скрываются.

«Мы не согласны с тем, что закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим. Что касается QR-кодов, то опять же, я здесь ничего не могу сказать, это ну уж совсем не наша ипостась. Если я правильно понимаю, то по линии, по-моему, Роспотребнадзора были даны разъяснения по этой именно ситуации», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее ведущий специалист Центра им. Гамалеи Федор Лисицын сообщил, что волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идет на спад.

В России за сутки выявили 23 704 случая COVID-19, скончались 783 пациента, вылечились 22 584 человека. С начала пандемии в стране зафиксировали 6 030 240 заражений.