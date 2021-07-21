В Турции не подтвердили закрытие границ из-за нового штамма COVID-19

Посольство Турции не подтвердило сообщение, что могут быть закрыты границы для зарубежных туристов в связи с новым «дельта»-штаммом COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей дипмиссии.

«В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма COVID-19 «дельта», — уточнили в дипмиссии.

Как поясняется, слова о предполагаемых ограничениях принадлежали министру культуры и туризма Турции. До этого в эфире телеканала CNN Turk чиновник объяснил возможную меру «вероятным стремительным распространением штамма коронавируса «дельта».

«Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления», — подчеркнули в посольстве.

Представитель министерства культуры и туризма Турции пояснил, что решение закрывать границы не входит в компетенцию министерства. В частности, соответствующую рекомендацию может направить Минздрав, если ситуация с заболеваемостью серьезно ухудшится.

Ранее сообщалось, что в Турции заболеваемость коронавирусом достигла максимума за два месяца. Всего в Турции коронавирусом заразились 5 546 166 человек.