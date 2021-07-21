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Замминистра экологии Челябинской области Безрукова отпустили домой после допроса

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@vitalybezrukov/Instagram

Заместитель главы Минэкологии Челябинской области Виталий Безруков, подозреваемый в превышении должностных полномочий, отправлен домой под обязательство о явке после допроса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей регионального управления СК.

«Избрана мера принуждения в виде обязательства явки», — уточнили в Следственном комитете.

До этого в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Также заявлялось, что Безруков предупредил представителя металлургического комбината о рейдах по проверке вредных выбросов. Делалось это для того, чтобы у организации была возможность снизить объем выбросов во время контрольных замеров.

Следственные действия в отношении фигуранта дела продолжаются.

Виталию Безрукову 28 лет, с 2018 года он возглавлял Управление экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области.

Ранее на Ставрополье представители УСБ МВД задержали несколько десятков сотрудников местного ГИБДД вместе с руководителем управления Алексеем Сафоновым.

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