Освобожденный из тюрьмы в США программист Левашов рассказал о планах на будущее

Петр Левашов, программист из России, отбывший тюремный срок в Соединенных Штатах за хакерство, рассказал о планах на будущее, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Левашова Вадима Глозмана.

«Он хочет воссоединиться с женой и сыном», — рассказал адвокат.

По мнению защитника Левашова, на решение судьи освободить россиянина из тюрьмы повлияло профессиональное мастерство и выдающиеся личные качества.

«Я думаю, судья увидел в нем хорошее и пришел к правильному решению относительно наказания», — подчеркнул Глозман.

Адвокат отметил, что пока не может прокомментировать, выпустят ли Левашова в Россию к семье.

Ранее суд в США огласил приговор россиянину Левашову по делу о хакерстве.

Левашов был задержан в Испании в апреле прошлого года. В феврале нынешнего года испанские власти экстрадировали россиянина в США. Американская сторона обвиняет программиста в создании глобального ботнета Kelihos и заражении десятков тысяч компьютеров.