Матвиенко назвала способ искоренить бедность

Искоренить бедность и повысить качество жизни людей невозможно без достижения гендерного равенства. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин, сообщает РИА «Новости».

«Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин», — заявила политик.

Матвиенко отметила, что пандемия поставила под угрозу достойное будущее многих стран, где положение женщин ухудшилось. В то же время, распространение COVID-19 стало серьезным вызовом системе образования, «одновременно высветив его всё возрастающую важность в сегодняшнем мире», подчеркнула она.

В России, по словам Матвиенко, принятые в начале пандемии меры позволили избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса, всплеска бедности.

«Мы готовы делиться нашими наработками, опытом со всеми заинтересованными странами и международными структурами», - сказала спикер.

Ранее Матвиенко заявила, что «с гендерным равенством не все в порядке» в Генпрокуратуре. Перед этим сенатор Николай Федоров отметил, что за 27 лет сенаторы не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора России. По его словам, «отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира». В свою очередь, спикер попросила Совета Федерации проинформировать генпрокурора Игоря Краснова об озабоченности Совета Федерации такой тенденцией.