В результате наезда грузовика в Новой Москве погибло двое человек

Два человека погибли в результате наезда грузовика в районе деревни Кресты поселка Роговское, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале.

«На 73-м километре Варшавского шоссе, водитель «фуры» совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части», — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, погибшие могли находится в нетрезвом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента, к месту происшествия выехали следователи.

Ранее на улице Авиаторов сбили троих детей. Самый младший пострадавший – 9-месячный ребенок – в момент аварии находился в коляске, 5-летний мальчик – на самокате, а 3-летний малыш – на беговеле. В ночь на субботу скончался 5-летний мальчик, а вечером 17 июля от полученных травм умер 3-летний ребенок. За рулем автомобиля Mazda находилась 18-летняя Валерия Башкирова.

Позднее ее поместили в карантинную камеру следственного изолятора №6 в Печатниках. Девушке предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), предусматривающее до семи лет лишения свободы.