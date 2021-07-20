Юрист оценил идею введения уголовной ответственности за призывы к отказу вакцинации

Адвокат Александр Грибаков дал совет тем, кто предлагает ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Не считаю, что такая инициатива соответствует не только букве, но и духу закона. А лица, которые высказывают такие идеи, пусть перечитают 29-ю статью Конституции России», — рассказал Грибаков.

29-я статья Конституции России каждому гарантирует свободу мысли и слова. При этом, не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

Грибаков добавил, что нельзя навязывать обществу определенную точку зрения через страх применения уголовного закона, поскольку в ряде сфер нужно действовать другими методами – например, разъяснительной работой.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров предложил министру юстиции Константину Чуйченко ввести ответственность за «антиваксерские» призывы.