Опубликовано видео, где глава ГИБДД по Ставрополью осуждал взяточничество

Появилось видео с участием главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, в котором он осуждает инспекторов, берущих взятки. Ролик размещен в Telegram-канале Life Shot.

«К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение, тем самым также нарушают закон, что преследуется статьей УК РФ. Уже с начала года три сотрудника привлечены к уголовной ответственности», — говорит Сафонов на видеозаписи.

Он также отмечал, что с начала того же года 54 факта подтверждены и задокументированы в отношении водителей и пешеходов, которые предлагали сотрудникам ГИБДД взятки.

«Уважаемые участники дорожного движения, предлагаю вам не нарушать закон, не подвергать себя уголовно наказуемому деянию и последствиям», — заключил глава ведомства по Ставрополью.

Накануне депутат ГД Александр Хинштейн сообщил о задержании Сафонова и его подчиненных. В спецоперации участвовали сотрудники полиции по СКФО при силовой поддержке Росгвардии. Кроме начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю было задержано свыше 35 сотрудников ведомства. Их подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями.

Также опубликованы фото «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставрополью.