Правительство Китая отменило штрафы за рождение трех детей

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Об этом сообщает «Синьхуа».

«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах», — говорится в документе.

Согласно опубликованному решению Госсовета КНР, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

Ранее власти Китая разрешили каждой паре в стране иметь до трех детей. Отмечается, что руководство страны таким образом хочет улучшить демографию в стране — остановить старение населения и снижение рождаемости.

До этого сообщалось, что прирост населения в Китае находится на уровне 1950-х годов и в ближайшее время начнется необратимая убыль.